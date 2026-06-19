Ржавый металл и разбитые стекла: жители Щелкова жалуются на свалку брошенных авто у домов

Жители микрорайона Щелково-7 обратили внимание, что на улице Неделина у домов 9–11 образовалась стихийная свалка брошенного транспорта. Фотографии, появившиеся в местном паблике, запечатлели вереницу автомобилей, давно превратившихся в груду ржавого металла. Большинство машин стоят на спущенных шинах, с разбитыми стеклами, а от некоторых остался лишь голый металлический остов, сообщил REGIONS.

«И это только въезд в ГСК. Рядом с соседними домами то же самое», — поделился наблюдениями местный житель Иван.

Проблема автохлама для округа не нова. Администрация Щелкова ведет системную работу по ее решению, однако процедура строго регламентирована законом и занимает немало времени. В течение года специалисты регулярно реагируют на обращения граждан.

Алгоритм действий следующий. Сначала владельцу брошенного автомобиля направляют официальное уведомление с предложением самостоятельно решить судьбу имущества: вывезти, отремонтировать, утилизировать или заявить об отказе от прав на транспорт.

Если собственник игнорирует предупреждение, у властей появляются основания для эвакуации. Машину перемещают на специализированную стоянку временного хранения. С этого момента у владельца есть ровно три месяца, чтобы забрать транспорт. Если по истечении срока машина остается невостребованной, муниципалитет получает право перевести ее в свою собственность и утилизировать. По информации администрации, работа по этому адресу уже ведется.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара превратила квартиру в свалку.