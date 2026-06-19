Жителей Подмосковья пригласили принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». Она проводится с 10 по 22 июня и приурочена ко Дню памяти и скорби.

Организатором акции выступает Благотворительный фонд «Память поколений». В ее рамках на сайте деньпамяти.рф можно зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, которые унесла Великая Отечественная война. Принять участие в акции может каждый — для этого достаточно нажать на сайте на кнопку «Зажечь свечу памяти».

Также в рамках акции все желающие могут сделать пожертвование в поддержку ветеранов.

Кроме того, на сайте акции есть уникальный раздел «22 июня в историях». Там представлены истории участников Великой Отечественной войны — фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей. Сотрудники фонда «Память поколений» искали героев по всей стране, за несколько лет удалось записать более 60 интервью.

День памяти и скорби отмечается 22 июня. В этот день в 4 часа утра нацистская Германия без объявления войны нарушила пакт о ненападении и обрушила удар по советским городам, аэродромам и воинским частям. Спустя десятилетия можно провести историческую параллель: государства, напавшие на Советский Союз в 1941 году, продолжают проводить агрессивную антироссийскую политику и пытаются переписать историю. В связи с этим День памяти и скорби остается напоминанием о том, какой ценой была завоевана Победа.