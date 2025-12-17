Неожиданная «блокировка»: россияне могут больше не увидеть церемонию «Оскар» по телевидению

Голливудская киноакадемия официально объявила о смене медианосителя для своей главной церемонии, передает РИА Новости . Начиная с 2029 года и по 2033 год включительно прямая трансляция вручения премии «Оскар» станет эксклюзивной прерогативой видеохостинга YouTube.

Пятилетнее соглашение между академией и платформой позволит в реальном времени и абсолютно бесплатно смотреть церемонию более чем двум миллиардам человек по всему миру. Это беспрецедентный охват аудитории, который телевидение обеспечить физически не могло. До исторического перехода у поклонников кино еще есть несколько лет, чтобы попрощаться с привычным форматом: до 2028 года включительно права на показ сохраняет телеканал ABC, входящий в медиаимперию Disney.

Очередная, 98-я по счету церемония, запланирована на март 2026 года, и ее традиционно проведет американский комик Конан О'Брайен. Эксперты индустрии отмечают, что этот стратегический шаг — не просто смена площадки, а ответ на глобальные изменения в медиапотреблении.

Академия признает: будущее за цифровыми платформами, которые предлагают интерактивность, моментальную обратную связь и доступ из любой точки планеты.

Впрочем, стоит отметить, что в России видеохостинг могут заблокировать еще раньше, причем окончательно. В настоящее время работа YouTube сильно замедлена. Эксперт Бастрыкина поясняла, что будет с доступом, VPN и где россиянам смотреть видео дальше.