YouTube в России могут заблокировать полностью: что будет с доступом и где смотреть видео дальше

YouTube в России могут заблокировать полностью в ближайшие 6-12 месяцев, сообщили в Госдуме. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, останется ли у россиян возможность смотреть контент через видеохостинг.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор планирует поэтапно ужесточать ограничения в отношении платформы, постепенно вытесняя сервис с российского рынка вплоть до его полного отключения. Эксперт Бастрыкина подчеркнула, что в случае блокировки Youtube в России его будет ждать сценарий других запрещенных в стране площадок.

«Останется возможность просмотра контента с помощью VPN-сервисов, но далеко не у всех есть возможность его подключить. Доступ через VPN не будет нарушением закона, так как у нас не запрещено использовать его в личных целях» — пояснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что альтернативами для блогеров и других производителей контента в первую очередь станут VK Видео, Дзен и Rutube.

«Они не выдерживают критики с точки зрения алгоритмов работы с пользователями и выглядят абсолютно сырыми. Также отсутствие адекватной монетизации на этих сервисах не вызывают энтузиазма у блогеров и не стимулируют создавать контент. В таком виде они не способны конкурировать с Youtube. И именно отсутствие достойной альтернативы вызовет негативную реакцию на блокировку этого сервиса», — выразила мнение она.

По ее словам, многие пользователи были бы рады размещать контент на российских площадках, если бы это было удобно и там была бы реальная аудитория.

«Если нет возможности нормально доработать эти площадки, то нужно делать что-то качественно другое, потому что блокировка без релевантной альтернативы приведет к отсутствию доступа к привычному контенту у миллионов пользователей в России», — заключила Бастрыкина.

