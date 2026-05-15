Канье, Шатунов и «серая зона»: наследники готовы требовать 300 млн долларов за трехминутный промпт

Весной 2026 года миллионы пользователей по всему миру поверили в то, чего не могло существовать в реальности. Ролик, на котором американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет на концерте легендарную «Седую ночь» Юрия Шатунова, набрал более 29 миллионов просмотров на YouTube. Трек под названием Silver Night возглавил мировой чарт Shazam. Позже выяснилось: ни рэпера, ни живого выступления не существовало. За трехминутным вирусным хитом стоял 36-летний работник туристической сферы из Ижевска без музыкального образования и обычное платное приложение.

Феномен одного клика

Август Септемберов (именно под таким псевдонимом скрывается создатель резонансного трека) в интервью Mash признался: на создание ремикса ушло всего три минуты. Видеоряд он собрал из нарезок реальных концертов Канье Уэста в Лос-Анджелесе. Голос сгенерировала нейросеть.

Это был не первый эксперимент. До «Седой ночи» Септемберов уже выпустил «Дед Максим» в исполнении Билли Айлиш, «Владимирский централ» от Тейлор Свифт и «Мою игру» голосом Эминема. По словам автора, перед публикацией он пытался запрашивать разрешения у правообладателей оригиналов.

Чарты против реальности

Случай с «Седой ночью» оказался не единичным, а частью глобального тренда. Музыкальная платформа TopHit, отслеживающая популярность в российском интернете, зафиксировала беспрецедентное явление: впервые в истории в топ-10 интернет-чарта вошли сразу три трека, созданных искусственным интеллектом. Речь о композициях «Ворона» (Кэнни при участии МС Дымка), «Расскажи, Снегурочка» Саши Комович и «Внутренний голос» Jeny Vesna. Первый из них две недели удерживал высшую позицию.

Основатель TopHit Игорь Краев прогнозирует: если тренд сохранится, к концу года большая часть популярного интернет-контента будет генерироваться нейросетями. Рекомендательные алгоритмы стримингов, по его словам, оказались легкой добычей для «взлома» такими треками.

Та же картина за океаном. В конце 2025 года пользователи mikeeysmind и Chill77 выпустили ИИ-кавер на песню Stromae «Papaoutai» в обработке Afro Soul. За первый месяц 2026 года трек набрал более 14 миллионов прослушиваний в глобальном чарте Spotify.

Почему это работает? ИИ-каверы жонглируют двумя простыми, но мощными чувствами: ностальгией и любопытством. Слушателю дают то, чего он никогда не сможет получить в реальности, — любимую песню в исполнении кумира, который в жизни к ней даже не притронется.

Десять миллионов и заблокированный автор

За вирусной популярностью последовал громкий скандал. По данным канала Baza, правообладатели заработали на треке Silver Night около 10 миллионов рублей. Сам Септемберов не получил ничего.

По словам создателя ИИ-хита, продюсер Андрей Разин (бывший гендиректор студии «Ласковый май») скачал его работу, без согласования выложил на стримингах, вписал себя в качестве композитора, а исполнителями указал Bad Style и Tender May. Когда автор попытался договориться о разделе доходов, Разин его заблокировал. Тем временем кавер начал исчезать с мировых площадок.

Юридический лабиринт: комментарий эксперта

Налоговый юрист Татьяна Вахрамян в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснила, почему ситуация оказалась тупиковой. Согласно статье 1257 Гражданского кодекса РФ, автором признается гражданин, чьим творческим трудом создано произведение. Постановление Пленума Верховного суда от 23 апреля 2019 года № 10 уточняет: творческий характер не зависит от того, создано произведение собственноручно или с помощью технических средств. Но ключевое условие — присутствие творческой деятельности человека.

«Если человек написал развернутый промпт, сделал художественный выбор, смонтировал, аранжировал — он может претендовать на авторство по статье 1260 ГК РФ, — пояснила Вахрамян. — Если же только поставил задачу, выполняя организационную, а не творческую роль, в правах ему откажут».

Пользователь August Septemberov перевел текст, выбрал стиль, смонтировал видео. Это ближе к творческому вкладу. Но окончательное решение останется за судом. Поправки к статье 1259 ГК РФ, которые впервые официально закрепят права на произведения с участием нейросетей, пока только разрабатываются. Правовая зона остается серой.

Три уровня риска для создателей ИИ

Вахрамян выделила три уровня юридической опасности на примере истории с Silver Night.

Первый — оригинальная песня. «Седая ночь» написана Сергеем Кузнецовым в 1988 году и охраняется 70 лет после его смерти (статья 1281 ГК РФ). Использование мелодии и текста без разрешения нарушает исключительные права по статье 1270 ГК РФ. Представитель наследников Шатунова уже потребовал от Apple, Spotify, Amazon и российских платформ ограничить доступ к материалам и предупредил об иске до 300,5 миллиона долларов.

Второй — голос и образ реального человека. Канье Уэст не пел Silver Night. Его голос и внешность использованы без согласия, что нарушает статью 152.1 ГК РФ (защита изображения гражданина) и может квалифицироваться как нарушение права на голос.

Практический вывод от юриста: прежде чем публиковать ИИ-кавер, необходимо получить лицензию на использование оригинала, не использовать голос и образ реальных людей без их согласия и всегда маркировать контент как созданный с помощью ИИ.

Технологическая инструкция

ИТ-эксперт Михаил Поздняков рассказал «Ямал-Медиа», как создать нейросетевой трек легально. Условия просты: указать, что это ИИ-кавер, не использовать оригинальную музыку без лицензии, публиковать с пометкой «AI Cover» или «AI Version».

Примеры промптов от эксперта:

Для анализа оригинала (ChatGPT, Gemini, Claude): «Analyze the visual style, color palette, and key scenes of [song name] music video. List main visual elements, transitions, and mood changes throughout the video».

Для генерации визуального контента (Midjourney, DALL-E): «Create cinematic storyboard frames in style of [genre], [mood description], [color scheme], 16:9 aspect ratio, high quality, music video aesthetic».

Для создания виртуального исполнителя (Midjourney, DALL-E): «Design a virtual performer: [appearance details], singing pose, expressive face, studio lighting, microphone in frame, consistent character design».

Пока музыканты и юристы спорят об авторстве, нейросети шагнули дальше. В Индии с их помощью полностью заменили актеров и декорации в полнометражном фильме «Махараджа в джинсах». Бюджет картины оказался в десять раз меньше запланированного. Единственное, на чем создатели не стали экономить, — живая музыка от автора саундтрека к «Миллионеру из трущоб».