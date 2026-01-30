«Неожиданный дуэт». Покупательница из Южно-Сахалинска обнаружила в упаковке клубничных вареников картофельные

Приобретя упаковку вареников с клубникой, женщина в процессе готовки обнаружила, что начинка в тесте отличается. Последующая дегустация подтвердила подозрения: из семи приготовленных изделий только четыре содержали обещанную ягодную сладость. В оставшихся трех вместо клубники находился классический картофельный фарш.

Как сообщает ASTV, покупательница не стала жаловаться на качество товара, однако факт несоответствия вызвал недоумение. Эксперты и журналисты, комментируя ситуацию, склоняются к версии производственной ошибки. Вероятнее всего, на фабрике произошло случайное смешение партий на конвейере, когда продукция с разных линий — фруктовой и овощной — оказалась в одной упаковке. Этот инцидент, хоть и не повлекший серьезных последствий, вновь поднимает вопрос о внимательности контроля на пищевом производстве.

Ранее сообщалось о том, что в России завирусился тренд на пельменинг — вечера с лепкой пельменей и алкоголем.