«Неожиданный дуэт». Покупательница из Южно-Сахалинска обнаружила в упаковке клубничных вареников картофельные
Фото: [istockphoto.com/MOF]
Покупка полуфабрикатов в супермаркете Южно-Сахалинска обернулась для местной жительницы кулинарной загадкой.
Приобретя упаковку вареников с клубникой, женщина в процессе готовки обнаружила, что начинка в тесте отличается. Последующая дегустация подтвердила подозрения: из семи приготовленных изделий только четыре содержали обещанную ягодную сладость. В оставшихся трех вместо клубники находился классический картофельный фарш.
Как сообщает ASTV, покупательница не стала жаловаться на качество товара, однако факт несоответствия вызвал недоумение. Эксперты и журналисты, комментируя ситуацию, склоняются к версии производственной ошибки. Вероятнее всего, на фабрике произошло случайное смешение партий на конвейере, когда продукция с разных линий — фруктовой и овощной — оказалась в одной упаковке. Этот инцидент, хоть и не повлекший серьезных последствий, вновь поднимает вопрос о внимательности контроля на пищевом производстве.
