Крошечный Коко и большие телята: трогательная дружба на ферме в Щелкове

В Щелкове на семейной ферме Цветковых появился новый любимец, который уже успел покорить сердца и сотрудников, и гостей. Пока взрослые заняты обычными фермерскими хлопотами, самый маленький и непоседливый обитатель — цыпленок по имени Коко — устроил настоящую суматоху, сообщил REGIONS.

Как рассказали владельцы фермы, маленький птенец будто поставил себе четкую задачу: подружиться абсолютно со всеми телятами, и только тогда он успокоится. Ролик, снятый хозяевами, они опубликовали в своих аккаунтах в соцсетях — на нем запечатлена эта невероятная дружба. На кадрах отчетливо видно: Коко, ничуть не робея, залезает к телятам и, похоже, искренне считает их своими лучшими друзьями.

Как пояснили на ферме, в таком поведении нет ничего удивительного. Согласно исследованиям, цыплята и телята действительно прекрасно ладят, особенно если растут вместе с самого раннего возраста.

«Молодые животные любопытны, не агрессивны и легко принимают друг друга за партнеров по играм. А это залог крепкой дружбы», — рассказали на семейной ферме цветковых.

По информации издания, у гостей фермы Цветковых появился дополнительный повод для улыбки. Теперь здесь можно не только знакомиться с продукцией местных аграриев, но и своими глазами увидеть, как развивается дружба самого отважного цыпленка во всей округе.

Ранее сообщалось, что в Черноголовке продают ручного цыпленка.