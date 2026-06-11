Дибцевой отказали в съемках с Андреевой

Российская актриса Ольга Дибцева, которое кардинально преобразилась, похудев на 40 кг, не смогла сняться в одной кинокартине с бывшей женой Федора Бондарчука — Паулиной Андреевой, сообщает The Voice.

Как рассказала Ольга, кастинг-директор отказалась брать ее в проект с Андреевой из-за схожести. Несмотря на это, ассортимент предложений для артистки изменился в лучшую сторону. Теперь Дибцева играет более разнообразные роли, включая, например, депутата.

«Вот никогда бы не подумала, что меня не утвердят по такой причине и сравнят с Андреевой, это что-то новенькое. Я не была обделена ролями как будучи в маленьком весе, так и в большом. Все-таки киноиндустрия меня любит», — рассказала Дибцева.

Секрет преображения актрисы — не в волшебных уколах. Ранее она рассказала, как работала с психологами, психиатрами, диетологами и эндокринологами. Именно комплексный подход помог ей достичь результата. Ольга подчеркнула, что не использовала препараты для похудения.

Ранее сообщалось, что звезда «Аритмии» Ирина Горбачева рассказала о похудении на целых 13 кг.