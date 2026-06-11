Учредитель и директор: житель Подмосковья разрешил сфотографировать документы, а оказался главой фиктивных компаний

В Рузском судебном районе вынесен приговор местному жителю из деревни Поречье. Мужчина, который и прежде привлекался к ответственности за хищение чужого имущества, на этот раз предстал перед судом за другое преступление. Он предоставил свои личные документы, что позволило на его имя зарегистрировать фиктивные фирмы, причем сам он выступал в роли подставного лица, сообщил REGIONS.

По данным издания, свой путь к легкому заработку подсудимый начал после разговора с незнакомцем. Тот предложил ему 8 тыс. руб. Мужчина согласился и разрешил сфотографировать свой паспорт и свидетельство о присвоении ИНН.

Полученные данные мошенники использовали для того, чтобы через официальный портал Федеральной налоговой службы зарегистрировать два общества с ограниченной ответственностью. В документах житель Поречья значился как учредитель и генеральный директор этих компаний, хотя реально руководить ими он изначально не планировал и никакого отношения к их деятельности не имел.

«Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд принял во внимание такие смягчающие обстоятельства, как явка с повинной и активное способствование раскрытию этого преступления», — сообщили в пресс-службе ОМВД России «Рузский».

Обстоятельств, которые могли бы отягчить вину подсудимого, в ходе разбирательства обнаружено не было. Судья принял во внимание финансовое положение мужчины, а дело рассмотрел в особом порядке. В итоге гражданина признали виновным.

В качестве наказания ему назначили штраф в размере 100 тыс. руб. При этом суд пошел навстречу осужденному и разрешил платить не сразу, а частями — рассрочку предоставили на 10 месяцев. Таким образом, ежемесячно мужчина должен будет перечислять государству по 10 тыс. руб.

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