«Она обманывает общественность»: бизнесмен Ковалев не верит в диагноз Лерчек

Российский бизнесмен Андрей Ковалев призвал отправить блогершу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, в колонию за уклонение от уплаты налогов, пишет The Voice. Он считает, что она обманывает общественность и стремится избежать наказания, прикрываясь тяжелой болезнью.

Уголовное дело в отношении самой Лерчек было приостановлено из-за состояния здоровья, а ее бывший муж Артем Чекалин уже получил реальный срок — семь лет в колонии общего режима.

«Человек совершил уголовное преступление и должен понести наказание. Точка! В наших рамках все бы сели пожизненно!» — заявил Ковалев.

Чекалина борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами. Она проходит химиотерапию в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина. Несмотря на это, весной Лерчек запустила новый косметический бренд. Более того, ее заметили в фитнес-центре.

Ранее жених Лерчек Луис Сквиччиарини уже отвечал на обвинения в обмане. Он заявил, что занятия спортом, напротив, должны быть во время лечения по рекомендации врачей. По словам отца четвертого ребенка Чекалиной, умеренные тренировки помогают восстановлению и не вредят организму.

Ранее брат Валерии Чекалиной показал документы хейтерам, сомневающимся в ее диагнозе.