Неожиданный сценарий для крипты может изменить привычные способы оплаты в России

В России в перспективе может появиться механизм оплаты товаров и услуг криптовалютой. Экономист объяснил, при каком условии такая система сможет работать в рамках действующего законодательства. Это показал опрос, который сайт KP.RU провел среди читателей в соцсетях (см. «Конкретно»).

Оплата криптовалютой может стать реальностью

В России в будущем могут внедрить систему расчетов криптовалютой в кафе и других заведениях. Такое мнение высказал директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

По его оценке, для запуска подобного механизма потребуется создание кастодиальных кошельков, которые позволят хранить цифровые активы и проводить их автоматическую конвертацию в рубли при оплате товаров и услуг.

Как может работать новая схема

Эксперт пояснил, что принцип расчетов будет напоминать использование банковских карт за границей. В этом случае цифровые активы клиента смогут автоматически обмениваться на национальную валюту в момент совершения покупки.

Предполагается, что владелец официально приобретенной криптовалюты сможет оплачивать заказы, а банк будет выполнять необходимую конвертацию средств в рубли. По словам специалиста, техническая реализация такого механизма не представляет серьезных сложностей и может быть внедрена достаточно быстро.

Какие ограничения действуют сейчас

При этом действующее российское законодательство сохраняет ряд ограничений в отношении цифровых валют. В стране разрешено владеть криптоактивами, однако использовать их напрямую для оплаты товаров и услуг нельзя.

Ранее эксперты финансового рынка напоминали, что Банк России рассматривает криптовалюту прежде всего как инвестиционный инструмент, а не как полноценное платежное средство. Поэтому для появления новой системы расчетов потребуется создание соответствующей инфраструктуры и механизмов конвертации.