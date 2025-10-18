Неправильная установка и затяжка колес остаются главной угрозой водителям

Неправильная установка, игнорирование балансировки и неверная затяжка болтов создают риски для безопасности и увеличивают износ колес. Начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев рассказал об этом « Российской газете ».

Асимметричные протекторы требуют соблюдения маркировки «Inside» и «Outside», а направленные шины с V-образным рисунком следует устанавливать по стрелке «Rotation». Некорректная установка приводит к неправильной работе колес и повышенному износу шин.

Пренебрежение балансировкой также опасно. Даже при хранении шин вместе с дисками рекомендуется балансировать колеса перед началом сезона. Нарушение баланса повышает нагрузку на ходовую часть автомобиля и снижает комфорт движения.

Несоблюдение правил безопасности при самостоятельной установке — еще одна проблема. Для работы следует использовать надежный домкрат, противооткатные упоры и ровную поверхность. С большими автомобилями важно проявлять особую осторожность, чтобы избежать падения машины.

Кроме того, автовладельцы часто неправильно затягивают колесные болты и гайки. Слабая затяжка может привести к откручиванию колеса во время движения, а чрезмерная — к заклиниванию крепежа. Контроль момента затяжки критически важен для безопасной эксплуатации автомобиля и предотвращения повреждений.

Ранее Верховный суд разрешил изъять автомобиль у сожительницы злостного пьяного водителя.