Нервного студента со странной сумкой задержали на входе в вуз

Молодого человека, нервно озиравшегося с большой сумкой в промзоне, заметили сотрудники полиции. При личном досмотре в сумке были обнаружены два свертка с белым порошком, который экспертиза позже идентифицировала как опасный психостимулятор N-метилэфедрон.

По данным следствия, студент стал жертвой собственного желания быстро обогатиться. Он откликнулся на криминальное предложение о «работе», размещенное в интернете. Действуя по указаниям анонимных кураторов, он изъял наркотики из тайника, добрался на попутном транспорте до Нижневартовска и уже начал оборудовать схрон в прилегающей лесополосе, когда был задержан. Оперативная группа по следам задержанного обнаружила и изъяла весь тайник. Общий вес изъятого наркотического средства составил около четырех килограммов — объем, который указывает на оптовую торговлю, а не на личное употребление.

Парню теперь грозит реальный срок лишения свободы от 15 до 20 лет, что фактически перечеркивает все жизненные планы и получение образования.

