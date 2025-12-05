Студенты РУДН сообщили о проведении необычного опроса о будущем

В Российском университете дружбы народов (РУДН) состоялся необычный опрос среди учащихся. Как сообщили сами студенты, на одной из пар к ним подошел сотрудник кафедры психологии и педагогики и предложил заполнить анкету через QR-код, сообщили в Telegram-каналах.

Главный вопрос анкеты звучал: «Что вы планируете после окончания обучения?». Однако вызвал дискуссию список готовых вариантов ответа, предложенных студентам. На выбор были даны три пункта: служба в армии, участие в специальной военной операции (СВО) и рождение ребенка. Для тех, чьи планы не укладывались в эту рамку, был предусмотрен вариант «другой» с возможностью вписать свой ответ.

По данным источника, опрос носил обязательный характер и был адресован строго определенной аудитории. В нем должны были принять участие 100% граждан России, обучающихся на 2, 3, 4 курсах бакалавриата и 1-2 курсах магистратуры. После заполнения формы студентов попросили предоставить скриншот подтверждения, загрузив его в специальную облачную папку.

В университете на данный момент не дали официальных комментариев о целях и методике проведения данного исследования. Инцидент вызвал живое обсуждение в студенческой среде и привлек внимание общественности.

