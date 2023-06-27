Несколько законопроектов о поддержке детей-сирот рассмотрит Мособлдума

Отмечается, что планируется рассмотреть законопроект о продлении срока выдачи сертификатов на жилье для детей-сирот до 1 ноября, что позволит выдать еще пятьдесят подобных сертификатов. Напоминаем, что ранее срок выдачи уже продляли.

Помимо того, планируется рассмотреть законопроект о выдаче социальных карт на проезд для детей-сирот. В настоящий момент хоть дети-сироты и имеют право на бесплатный проезд, но им необходимо собирать билеты, предоставлять их в органы опеки, а уже затем получить компенсацию по фактической стоимости проезда. Использование социальной карты будет намного удобнее. Также она позволит не только ездить бесплатно на транспорте Подмосковья и Москвы, но и получать дополнительные бонусы и льготы при покупке продуктов и лекарств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о законе, по которому жители Подмосковья смогут оценивать свои управляющие компании.