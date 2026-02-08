В России прозвучала нестандартная законодательная инициатива, призванная, по замыслу автора, решить демографические вопросы. Как пишет Lenta.ru , заместитель председателя думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести ограничение доступа к порносайтам для граждан, не имеющих детей.

Идея была озвучена в Telegram-канале журналиста Наталии Троицкой. Рассуждая о проблемах подросткового возраста, депутат заявила о связи гормонов с бурной молодостью, но направленной не на реальный интим, а на просмотр видео для взрослых. По ее мнению, это негативно отражается на демографии.

«Если они им (сексом — прим.ред.) не занимаются, видимо, есть какие-то суррогаты, мы даже знаем, как эти суррогаты называются, — это сайты для взрослых. <...> Может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой», — заявила депутат.

Именно эти «суррогаты», по мнению Буцкой, требуют регулирования. В качестве одного из возможных решений она предложила принципиально изменить аудиторию подобных ресурсов.

Предложение уже вызвало широкий резонанс, поднимая вопросы как о технической реализуемости подобных ограничений, так и об их соответствии принципам прав человека. На данный момент инициатива носит характер публичного высказывания и не оформлена в виде конкретного законопроекта.

Ранее сообщалось, что при обыске у убийцы ребенка в Петербурге нашли коллекцию детской порнографии.