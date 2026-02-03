«Ужасающая находка». При обыске у убийцы ребенка нашли коллекцию детской порнографии

Правоохранительные органы раскрыли шокирующую деталь в расследовании убийства пропавшего в Санкт-Петербурге ребенка. При обыске у задержанного, который дал признательные показания, был изъят целый арсенал цифровой техники.

Как сообщает ТАСС, в ходе проверки его ноутбука, смартфона и внешних накопителей были найдены материалы, содержащих детскую порнографию.

«Задержанный за убийство, очевидно, увлекался детской порнографией», – сообщил осведомленный источник

Эта находка указывает на возможные глубинные мотивы преступления и дает новый вектор для следствия.

Ранее сообщалось о том, что волонтеры продолжат поиски 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге.