Нет шансов на восстановление: доклад ВОЗ и Всемирного банка раскрыл пугающие масштабы будущих пандемий

В свежем совместном отчете эксперты предупреждают, что глобальные эпидемии становятся все более частыми, а человечество до сих пор не стало безопаснее после пандемии коронавируса.

Рост масштабов и разрушительных последствий эпидемий

На планете фиксируется опасная тенденция к увеличению частоты возникновения различных инфекционных заболеваний. Согласно официальному отчету, подготовленному экспертами Глобального совета по мониторингу готовности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка, эти биологические угрозы не просто учащаются, но и приобретают все более разрушительный характер. Авторы документа подчеркивают, что современные вспышки болезней оказывают колоссальное деструктивное воздействие практически на все ключевые сферы жизнедеятельности человечества, включая мировое здравоохранение, глобальную экономику, международную политику и социальную среду. Кроме того, каждая новая масштабная инфекция существенно снижает потенциальные возможности государств для полноценного последующего восстановления.

Причины снижения эффективности защитных мер

В международной практике за последнее время был запущен ряд новых инициатив, которые помогли заметно улучшить отдельные элементы системы готовности к эпидемиологическим угрозам. Тем не менее общая негативная конъюнктура на планете сводит эффективность принимаемых мер к минимуму. Аналитики выделили несколько главных факторов, препятствующих созданию надежного защитного барьера:

Геополитическая ситуация: в мире наблюдается резкий рост политической раздробленности и разобщенности между странами.

Экологический кризис: негативное влияние оказывают участившиеся климатические и экологические потрясения.

Транспортный фактор: сохраняется высокая интенсивность международных поездок и перемещений населения.

Финансовый дефицит: зафиксировано критическое сокращение объемов финансовой помощи на глобальное развитие, показатели которой упали до минимальных значений со времен 2009 года.

В заключение авторы доклада констатируют тревожный факт: несмотря на колоссальный опыт, полученный международным сообществом во время пандемии коронавирусной инфекции и смертоносных вспышек лихорадки Эбола, наш мир так и не стал более безопасным местом.