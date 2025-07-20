Нетаньяху намотал себе на кишечник инфекцию, отведав испорченной пищи
Премьер Нетаньяху съел испорченную пищу и поплатился за это
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Врачи обнаружили у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воспаление кишечника из-за приема испорченной пищи. Об этом заявили в канцелярии главы израильского правительства, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Нетаньяху стало плохо минувшей ночью. Его осмотрел заведующий отделением терапии в больнице Хадасса Эйн-Керем.
После дополнительных обследований состояние премьер-министра оценивается как хорошее, он будет отдыхать дома следующие три дня.
Ранее сообщалось, что в Дагестане группа туристов отравилась пловом, зараженным возбудителем дизентерии.