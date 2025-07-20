Нетаньяху намотал себе на кишечник инфекцию, отведав испорченной пищи

Врачи обнаружили у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воспаление кишечника из-за приема испорченной пищи. Об этом заявили в канцелярии главы израильского правительства, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Нетаньяху стало плохо минувшей ночью. Его осмотрел заведующий отделением терапии в больнице Хадасса Эйн-Керем.

После дополнительных обследований состояние премьер-министра оценивается как хорошее, он будет отдыхать дома следующие три дня.

Ранее сообщалось, что в Дагестане группа туристов отравилась пловом, зараженным возбудителем дизентерии.