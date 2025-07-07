Стали известны причины отравления туристов в Дагестане

В Дагестане 11 туристов отравились пловом, зараженным возбудителем дизентерии. Два кафе закрыли после проверок, выявивших грубые нарушения санитарных норм. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа туристов, отправившаяся на экскурсию в Гунибский район Дагестана, попала в больницу с тяжелым отравлением. Лабораторные анализы подтвердили — причиной стала дизентерия, а источником инфекции оказался плов, подававшийся в одном из местных кафе.

Проверка Роспотребнадзора выявила, что в заведении не соблюдались элементарные санитарные правила: у сотрудников не было медицинских книжек, а среди персонала оказался носитель инфекции. После этого кафе опечатали, а его работу приостановили.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Если вина владельцев заведения подтвердится, их могут привлечь к ответственности за нарушение санитарных норм, повлекшее вред здоровью.

Дизентерия — острая кишечная инфекция, которая передается через зараженную пищу или воду. Ее симптомы включают высокую температуру, диарею и обезвоживание, а в тяжелых случаях болезнь требует госпитализации.

Ранее массовое отравление произошло на теплоходе «Николай Карамзин» в Москве.