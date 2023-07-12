«Неудачно трансформировался»: автобус «выплюнул» мотор на ходу в Петербурге

В Кировском районе Петербурга из автобуса выпал мотор, когда он пытался преодолеть дорожную яму, сообщает «Фонтанка».

Событие произошло на пересечении улицы Трифонова и Проспекта Стачек, где в настоящее время идут дорожные работы. На видео можно заметить, что транспортное средство, двигаясь по неровностям, подскакивает, и из него выпадает мотор, брызгая техническими жидкостями.

По данным «Пассажиравтотранса», никто из людей, находившихся в тот момент в автобусе №2, не пострадал.

«Оптимус Прайм неудачно трансформировался»; «Ох уж этот лазурный автобус. «Волгобас», кажется. Забавно, ведь обычно они горят. Уже привыкли к ним в подобном контексте»; «Фига себе, какой тут здоровый мотор! Мне бы в УАЗ такой», — прокомментировали новость россияне.

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