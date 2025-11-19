«Неудобно и тяжело». Насильник требует компенсацию за электронный браслет

Мустафа Таскиран, признанный виновным в многочисленных сексуальных преступлениях, подал иск о компенсации морального вреда, который, по его словам, причиняет ему электронный браслет — мера контроля после освобождения из тюрьмы.

В своих жалобах суду Таскиран охарактеризовал устройство как физически неудобное и психологически угнетающее, заявив, что его ношение вызывает у него состояние, схожее с депрессией.

Уголовное прошлое Таскирана делает его претензии особенно циничными. В 2014 году он получил тюремный срок за 54 эпизода преступной деятельности, которая растянулась на целое десятилетие. Его первое правонарушение датируется 1994 годом, вскоре после переезда из Турции и получения вида на жительство в Соединенном Королевстве.

После отбытия наказания в 2018 году встал вопрос о его депортации. Однако эту меру оказалось невозможно реализовать, поскольку турецкие власти к тому моменту аннулировали его гражданство. Оставшись в подвешенном состоянии — без гражданства, но на свободе — Таскиран был помещен под постоянный электронный мониторинг, который теперь и оспаривает.

