Тайлер Робинсон, фигурирующий в деле об убийстве associate бывшего президента США Дональда Трампа, переведён под строгий режим содержания. Как сообщает телеканал Fox News, подозреваемый изолирован в одиночном блоке.

Как пояснили представители правоохранительных органов, подобная мера была применена для обеспечения постоянного и тотального контроля над задержанным. Сообщается, что Робинсон будет пребывать в условиях особого надзора на протяжении всего периода ожидания комплексной психиатрической экспертизы. Процедура оценки его психического состояния, по предварительным оценкам, может продлиться до нескольких суток.

Ранее Песков заявил о том, что убийство Кирка свидетельствует о поляризации американского общества.