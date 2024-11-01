Неузнаваемая экс-прокурор Крыма Поклонская поздравила россиян с Самайном

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская кардинально изменила свой образ, появившись в своем телеграм-канале в роли друидской жрицы у света священного костра. В этом образе она пожелала россиянам всего наилучшего в честь кельтского языческого праздника Самайн, также известного как Хэллоуин, который празднуется 31 октября.