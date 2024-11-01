Неузнаваемая экс-прокурор Крыма Поклонская поздравила россиян с Самайном
Фото: [соцсети]
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская кардинально изменила свой образ, появившись в своем телеграм-канале в роли друидской жрицы у света священного костра. В этом образе она пожелала россиянам всего наилучшего в честь кельтского языческого праздника Самайн, также известного как Хэллоуин, который празднуется 31 октября.
«С праздником Самайн. В эту ночь вспоминайте про своих умерших родичей, приготовьте им символическое угощение и подведите итоги личного пути. Постройте планы на будущее, измените ту часть своей жизни, которую считаете нужной изменить», — написала она.
Ранее сообщалось, что в Крыму выступили против празднования Хэллоуина, посчитав его издевательской насмешкой. По словам протоиерея Владимира Кашлюка, Хэллоуин абсолютно не имеет никакого отношения к христианским святым западной церкви.