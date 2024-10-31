В Крыму выступили против празднования Хэллоуина, посчитав его издевательской насмешкой

По словам протоиерея Владимира Кашлюка, Хэллоуин абсолютно не имеет никакого отношения к христианским святым западной церкви, а в условиях сегодняшнего дня проведение таких праздников в нашей стране не допустимо. Об этом сообщает «Крым 24».

Он отметил, что официально действующая американская церковь сатаны открыто провозгласила Хэллоуин своим праздником, отмечая его регулярным совершением черных месс. Это свидетельствует о демоническом содержании указанного позорного современно-развлекательного праздника.

По мнению священника, с точки зрения христианства, это своего рода свидетельство о нравственном кризисе культуры, где исчезает различие между добром и злом, что прежде всего несет чрезвычайную опасность для детей, у которых со временем формируется страх темноты и одиночества, возникают депрессивные и суицидальные настроения, агрессия.

Он подчеркнул, что в условиях современности, спецоперации проведение подобных праздников в нашей стране вовсе не допустимо.

Ранее сообщалось, что в Госдуме собрались переименовать Хэллоуин в «Ночь таинственных историй».