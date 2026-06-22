Предвоенный Opel Kapitän 1939 года выставлен на продажу в Жуковском: раритет в идеальном состоянии

В городском округе Жуковский на продажу выставили уникальный экземпляр предвоенного автомобиля. Речь идет об Opel Kapitän 1939 года выпуска, который, судя по объявлению, находится в отличном техническом и внешнем состоянии и не требует дополнительных вложений, сообщает REGIONS .

По данным продавца, машина хранится у одного владельца в России с 2010 года, а до этого была привезена из Германии. В 1980 году автомобиль прошел полную реставрацию в Европе — с тех пор он сохранил достойный внешний вид и исправную работу всех систем. Оформление на таможне произведено без нарушений, утверждает автор объявления.

Модель Kapitän дебютировала на Женевском автосалоне весной 1939 года и стала последним гражданским автомобилем Opel перед тем, как заводы компании осенью 1940 года полностью перешли на выпуск военной продукции. Всего за короткий предвоенный период выпустили чуть более 25 тысяч экземпляров. До наших дней в ходовом состоянии дожили считаные единицы, что делает этот экземпляр особенно ценным для коллекционеров.

Интересно, что Opel Kapitän 1939 года считается одной из самых желанных моделей для ретро-энтузиастов. Его появление в продаже в Подмосковье может привлечь внимание как отечественных ценителей старины, так и зарубежных коллекционеров. Рыночная стоимость таких раритетов сильно варьируется и зависит от состояния, происхождения и истории автомобиля. В данном случае продавец уверяет, что машина полностью готова к эксплуатации. В объявлении не указана цена, но специалисты предполагают, что запрос будет соответствовать уникальности модели. Желающим ознакомиться с автомобилем предлагают связаться с продавцом напрямую. Для поклонников классических автомобилей такая находка — событие, ведь подобные лоты появляются на рынке крайне редко. Владелец подчеркивает, что расстается с машиной не по необходимости, а чтобы передать ее в надежные руки. Возможно, у раритета появится новый хозяин, который продолжит поддерживать его в идеальном состоянии.

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