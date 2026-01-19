Невидимый город: как густой туман утром 19 января спрятал от горожан соседние дома Петербурга

Утро 19 января в Петербурге и пригородах началось с неожиданного и густого тумана, которого синоптики в своих прогнозах не обещали. Как сообщают читатели « Фонтанки » из Мурино, видимость ночью и утром была настолько низкой, что не было видно даже соседних домов.

Погодную аномалию вызвал мощный атмосферный фронт, который плотной пеленой облаков накрыл небо над городом. Даже современные веб-камеры с супервидовым обзором показывали утром лишь размытые очертания центра, а от знакового Лахта-центра оставалось видно меньше половины.

По данным метеорологов, циклон принес с собой не только облачность, но и высокую вероятность небольших снегопадов и гололедных явлений. При этом аномальных крещенских морозов в городе не ожидается — заметное похолодание, по прогнозам, наступит только к концу недели. Такая погода требует от петербуржцев особой внимательности на дорогах и тротуарах.