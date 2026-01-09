Опасный «ресторанный маньяк» избивает женщин в премиум-барах Москвы

Столичные правоохранительные органы проверяют информацию о серии нападений на женщин во время свиданий в ресторанах премиум-класса. Поводом послужило заявление одной из пострадавших, Виктории, которая рассказала в социальных сетях о драматичном происшествии.

По словам девушки, она познакомилась через интернет с мужчиной, представившимся Эльвином, который пригласил ее на ужин в бар-ресторан «Луч». В ходе встречи, по версии заявительницы, спутник без видимой причины нанес ей удар ногой в лицо. У нее повреждение носа и синяки, передал канал «112».

Особое возмущение пострадавшей вызвало, по ее утверждению, бездействие персонала и охраны заведения, которые, как она сообщила, знали этого клиента более десяти лет.

Публикация истории в соцсетях стала катализатором для других потенциальных жертв. На призыв Виктории откликнулись еще несколько женщин, рассказавших о схожих неприятных инцидентах с тем же мужчиной. В их описаниях фигурируют оскорбления, пощечина во время ужина и последующие угрозы. Некоторые из собеседниц предположили, что у мужчины могут быть проблемы психологического характера, отметив возможный прием им антидепрессантов.

Одним из тревожных обстоятельств Виктория называет возможную попытку злоумышленника выяснить ее домашний адрес под видом курьера с цветами после произошедшего. На данный момент по факту инцидента подано официальное заявление в полицию, начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Липецке на глазах у друзей мужчину избили до смерти из-за «невидимого» повода.