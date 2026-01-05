«Неженатым — въезд запрещен?». В Индонезии вступил в силу новый уголовный кодекс: чего нужно бояться туристам?

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали распространившиеся в социальных сетях сообщения о проблемах для одиноких путешественников, планирующих поездку в Индонезию.

«По сети и в телеграм-каналах расходится недостоверная информация о том, что "неженатым туристам больше нельзя в Индонезию". Это пример испорченного телефона... Действительно, в Индонезии со 2 января вступил в силу новый уголовный кодекс. По которому караются внебрачные отношения», - сообщается в телеграм-канале АТОР.

Как уточняют в ассоциации, поправки в законодательстве носят внутригосударственный характер и не касаются иностранных гостей. Юрисдикция новых норм распространяется в первую очередь на резидентов страны. Для туристов механизм привлечения к ответственности крайне формализован: инициировать разбирательство могут лишь ближайшие родственники (супруг, родитель или ребенок) одной из сторон. Таким образом, случайное или намеренное привлечение внимания правоохранительных органов к не состоящей в браке иностранной паре маловероятно и практически неосуществимо в реальных условиях.

Ранее сообщалось о том, что «Мисс Россию» Линникову похитили и пытались изнасиловать на острове Бали.