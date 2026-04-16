«Ни иглы, ни топора». Что нельзя делать 16 апреля в Четверг Светлой седмицы?

Четверг Светлой седмицы в корне отличается от привычного будничного дня — он служит прямым продолжением пасхального ликования. В 2026 году эта дата приходится на 16 апреля. О духовном смысле и бытовых ограничениях этого периода напоминает издание URA.RU, опираясь на церковные традиции и народные приметы.

Суть данного дня не выносит спешки и возвращения к повседневным хлопотам. Поспешное погружение в рутину противоречит самой атмосфере Светлой седмицы.

Ошибочно понимать этот праздник только как обильное застолье или бездеятельный отдых — его главный смысл сосредоточен в храме и молитве. Верующим строго советуют избегать нецензурной брани, не провоцировать конфликты и не поддаваться унылым мыслям.

Церковные каноны накладывают вето на громкие развлекательные мероприятия, шумное пение и, что подчеркивается особо, на танцы. По народным поверьям, в этот день также не рекомендуется колоть дрова и заниматься рукоделием — шитьем, вязанием и вышиванием.

