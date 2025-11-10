«Ни у кого не было такого пролета». Самолет президента Трампа совершил низкий пролет над матчем по футболу

Самолет президента США Дональда Трампа, известный как «Борт номер один», устроил настоящее авиашоу для зрителей на стадионе «Нортвест» в Мэриленде.

Воздушное судно совершило зрелищный низкий пролет над ареной, где в этот момент собирались болельщики команд «Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс» перед их очным поединком в рамках НФЛ. Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома, этот маневр был частью программы визита президента.

Позже американский лидер лично поделился записью пролета в своей социальной сети Truth Social, наглядно продемонстрировав масштаб зрелища. После посадки на авиабазе «Эндрюс» Трамп, пообщавшись с журналистами, с гордостью прокомментировал свое прибытие:

«Ни у кого не было такого пролета».

Сразу после этого президент направился на стадион, чтобы лично присутствовать на игре.

