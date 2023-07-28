Нигерия собирается обсудить с «Росатомом» строительство АЭС

Как сообщает агентство «РИА Новости» , Нигерия планирует перевести переговоры с государственной корпорацией «Росатомом», чтобы решить вопрос, касающийся постройки атомной электростанции в стране.

Габриэль Адуда, занимая должность постоянно секретаря правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии, заявил, что страна намерена обсудить строительство АЭС на своей территории с «Росатомом».

По его словам, они уже имеют межправительственное соглашение. Сейчас они начнут работу, касающуюся соглашения о развитии. Габриэль Адуда подчеркнул, что им давно пора заняться изучением данного направления.

Важно отметить, что государственная корпорация под названием «Росатом» уже сейчас выстроила диалог с более чем двадцатью африканскими странами.