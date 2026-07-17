Никаких сторонних чатов: как сервис от VK «Макс» станет единственным мессенджером для чиновников
РБК: власти обязали перевести 100% госслужащих на сервис «Макс» к 2030 году
Правительство РФ опубликовало на портале правовых актов документ, согласно которому все российские чиновники и работники бюджетной сферы должны полностью отказаться от использования сторонних мессенджеров в рабочей переписке. Об этом пишет РБК.
Полный переход на единую платформу
Согласно тексту документа, к 2030 году показатель использования национальной системы мгновенного обмена сообщениями в органах власти должен достичь максимальной отметки:
- Целевой показатель. Доля рабочих коммуникаций, осуществленных с использованием исключительно многофункционального сервиса, должна составить 100%.
- Кого затронут изменения. Требование распространяется на государственных и муниципальных служащих, а также на сотрудников всех подведомственных учреждений и организаций.
На базе чего создается сервис
Многофункциональный сервис обмена информацией разрабатывается на базе системы «Макс»:
- Разработчик. За создание, функционирование и развитие сервиса отвечает ООО «Коммуникационная платформа».
- Владелец. Данная компания является дочерней структурой холдинга VK.