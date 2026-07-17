Хитин, белок и витамины: что остается в грибах после сушки и заваривания

Грибные добавки в виде порошков и настоек набирают популярность у адептов здорового питания. Их рекламируют как средство для укрепления иммунитета и пополнения запаса микроэлементов. Однако специалисты призывают относиться к ним без излишнего энтузиазма. Кандидат биологических наук, сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Никита Комиссаров в беседе с REGIONS объяснил , какие формы действительно сохраняют полезные свойства, а какие — лишь дань моде.

Почему грибы лучше сушить

По данным эксперта, основное препятствие для усвоения грибов — хитин, который входит в состав клеточных стенок. Наш организм почти не способен его переваривать. Поэтому ключевое значение имеет степень измельчения продукта. Чем тоньше помол, тем легче ферментам добраться до белка и других ценных соединений.

Сушеный грибной порошок, по словам миколога, может быть полезной добавкой к пище. Но он не способен заменить полноценный рацион или выступать альтернативой витаминно-минеральным комплексам.

«Сушка — лучший способ сохранить и сконцентрировать полезные соединения в грибах. При этом важно измельчить грибы, чем сильнее, тем лучше», — объяснил Комиссаров.

Грибные настойки: лекарство или яд?

Порошок из грибов часто используют для приготовления вытяжек на воде или спирте. Результат сильно зависит от выбранного экстрагента. Водная вытяжка растворяет водорастворимые витамины, часть полисахаридов и ароматические компоненты. Однако белок и жирорастворимые витамины (А, D, Е) в воде не извлекаются.

«Водные вытяжки из грибного порошка полезны скорее как еда. Спирт же позволяет вытягивать из порошка ценные биоактивные соединения, такие как фенолы, терпены, тритерпеноиды, которые обладают мягким противовоспалительным действием, обладают гепатопротекторными свойствами», — отметил эксперт.

Популярность таких средств не должна вводить в заблуждение, уверен эксперт. Специалист предупреждает: спиртовые настойки содержат алкоголь, который сам по себе несет риски при частом применении. Кроме того, при домашнем изготовлении велика вероятность перепутать съедобный гриб с ядовитым. Поэтому к любым грибным экстрактам стоит относиться с осторожностью — особенно если сырье собрано самостоятельно.

«Нужно понимать, что это не панацея, а скорее тоник для организма», — подчеркнул миколог.

Грибной сезон-2026: что ждать дальше

В 2026 году грибной сезон в Подмосковье развивается по классическому сценарию. Первая волна сетчатых белых грибов уже завершилась. На смену им пришли еловые белые, которые массово появляются во второй половине июля. Следующий этап прогнозируется на границе августа и сентября — тогда стоит ждать сосновые боровики. Для грибников это означает, что сезон продолжается и каждая его волна приносит свои трофеи.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья нашла черную лисичку в районе деревни под Дубной.