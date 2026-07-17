Почему кабачки гниют, не вырастая: садовод назвал причины и методы спасения
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
У многих огородников кабачки растут как на дрожжах, но порой случается иначе. Куст мощный, листва густая, завязей много. А плоды не наливаются — желтеют, становятся водянистыми и сгнивают. Почему так происходит и как сохранить урожай, REGIONS объяснил садовод из Подмосковья Борис Воронович.
Что губит завязи
По словам эксперта, гниль на молодых кабачках не возникает просто так. Чаще всего это следствие ошибок в уходе или неблагоприятной погоды.
- Главный враг завязей в сырое лето — отсутствие опыления. Пчелы и шмели не летают в дождь и холод. Если женский цветок остался без опыления, плод не развивается и начинает загнивать.
- Еще одна причина — цветок, который не отпал с кончика плода. В сырую погоду он становится очагом плесени, которая переходит на кабачок.
- Гниет и тот плод, который лежит на мокрой земле. В месте касания начинается размягчение, и гниль расползается дальше.
- Нередко проблема в поливе: холодная вода, вечернее время, когда влага остается на всю ночь. Переувлажненная почва тоже вредит — корни задыхаются, растение слабеет.
- Густая листва мешает проветриванию, внутри куста сыро и темно. А избыток азота заставляет куст наращивать зелень в ущерб плодам.
«Смотрите, где начинается гниль. Если с носика — проблема в опылении или загнившем цветке. Если с боку — плод лежит на земле. Если везде и сразу — переувлажнение или загущение. По месту гнили всегда можно понять, что именно надо исправить», — объясняет Борис Воронович.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Как помочь кабачкам
- Если дожди не дают насекомым работать, опылите цветки сами. Сорвите мужской цветок, оборвите лепестки и проведите пыльниками по центру женского. Делайте это утром, пока цветы открыты.
- Увядшие цветки на плодах аккуратно удаляйте. Пораженные экземпляры выносите с грядки.
- Чтобы кабачки не лежали на земле, подложите под них доски или солому.
- Поливайте теплой водой, строго под корень, в первой половине дня. Если идут дожди, полив прекратите.
- Обрывайте старые нижние листья, которые затеняют и мешают проветриванию.
- Дайте растениям калий и фосфор. Подойдет зола, сульфат калия или кальциевая селитра. По листу можно опрыскать борной кислотой.
- Для защиты от грибков используйте «Фитоспорин-М». В запущенных случаях помогут медьсодержащие препараты, но применять их нужно до сбора плодов.
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