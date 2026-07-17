Почему кабачки гниют, не вырастая: садовод назвал причины и методы спасения

«Смотрите, где начинается гниль. Если с носика — проблема в опылении или загнившем цветке. Если с боку — плод лежит на земле. Если везде и сразу — переувлажнение или загущение. По месту гнили всегда можно понять, что именно надо исправить», — объясняет Борис Воронович.