Редкая черная лисичка: что за гриб нашли под Дубной и почему он считается удачей

Грибной сезон в Московской области продолжает радовать любителей тихой охоты. Однако опытных сборщиков все чаще ждут не просто привычные подберезовики или белые, а настоящие редкости. Жительница региона нашла в лесу ворончик рожковидный — гриб, который в народе называют черной лисичкой. Его ценят за необычный внешний вид, приятный вкус и пользу. Где искать эту находку и почему она считается удачей, выяснил REGIONS.

Необычным уловом поделилась жительница Подмосковья Марина Баскинд. Черную лисичку она обнаружила в районе деревни Мельдино под Дубной. Женщина высказала мнение, что такие грибы особенно хороши для заготовки — они хорошо хранятся и сохраняют вкус. В этом же лесу ей попались и другие экземпляры, но часть из них оказалась уже непригодна для сбора.

Фото: [ Предоставлено Мариной Баскинд ]

По словам грибника с многолетним опытом Владимира Жаркова, ворончик рожковидный действительно встречается в Подмосковье, но назвать его массовым нельзя. Это скорее редкая удача. Искать черную лисичку лучше всего после теплых дождей — она предпочитает влажную почву и растет во мху или среди опавшей листвы. Но заметить ее почти невозможно: темный цвет делает гриб практически невидимым на фоне лесной подстилки.

«Для сушки им не требуется никаких приспособлений — они высыхают естественным путем. Гриб очень тоненький, буквально как лепесток. А еще он считается полезным», — поделилась она в беседе с REGIONS.

«Это не тот гриб, который растет коврами, как опята или сыроежки. Обычно он появляется небольшими группами в старых лесах с хорошей влажностью. Чаще всего его можно найти рядом с лиственными деревьями — буком, дубом, липой, березой», — объяснил специалист.

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