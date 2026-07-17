5 дней отпуска — 9 дней отдыха: юрист объяснил, как законно разделить отпуск и сэкономить деньги

Короткий отпуск на пять рабочих дней — мечта многих, кто хочет продлить выходные и при этом не потерять в деньгах. Но насколько это законно? И как быть, если руководство не согласно? Ответы на эти вопросы в материале REGIONS с юристом Николаем Метелицей.

Законное право на короткий отпуск

Трудовой кодекс разрешает делить ежегодный оплачиваемый отпуск. Статья 125 ТК РФ прямо говорит: разделение возможно по соглашению сторон. Единственное условие — одна из частей должна быть не меньше 14 календарных дней. Остальные могут быть любыми — хоть один день, хоть пять.

«Это называется „дробление отпуска“. Многие работники так делают, чтобы продлить выходные или решить личные дела. Но помните: работодатель имеет право отказать, если он не согласен с вашим графиком», — предупреждает Николай Метелица.

Пять дней = девять дней отдыха

По информации издания, если оформить отпуск с понедельника по пятницу, то суббота и воскресенье в него не входят. Получается, что при минимальной трате отпускных дней вы отдыхаете целых девять дней подряд. Это законно и часто удобно.

Что делать, если начальник против

Отказ начальства не приговор, отметил эксперт. Сначала попробуйте объяснить, что короткий отпуск не нарушает закон. Предложите компромисс — например, перенести его на менее загруженный период. Если вы член профсоюза, обратитесь туда за поддержкой. Крайняя мера — жалоба в трудовую инспекцию, но она может испортить отношения с руководством.

«Если работодатель отказывает в отпуске, он должен обосновать свой отказ производственной необходимостью. Если он просто не хочет и не может аргументировать, это может быть нарушением ваших прав. В таком случае вы можете обратиться в трудовую инспекцию или в суд», — объясняет Николай Метелица.

Когда выгоднее брать отпуск

По мнению эксперта, финансовая выгода напрямую зависит от числа рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выше стоимость одного рабочего дня и тем меньше вы теряете в зарплате, если берете отпуск. Отпускные считаются по среднему за 12 месяцев, поэтому в месяцах с высокой загрузкой рабочих дней потери минимальны.

«Самое выгодное время для отпуска — месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году это июль (23 рабочих дня), октябрь (22 дня) и декабрь (22 дня). В эти месяцы стоимость одного рабочего дня максимальная, поэтому отпускные будут выше. <...> Если хотите продлить отдых и вам не важны выплаты, выбирайте месяцы с праздниками — январь, май. Но в такие месяцы вы можете потерять в деньгах, потому что рабочих дней меньше», — объясняет Николай Метелица.

Юрист Метелица советует заранее договариваться с работодателем и избегать конфликтов. Мирное решение всегда выгоднее судебных разбирательств.

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