В Подмосковье жители подали почти 80 тыс. заявок на компенсацию за оплату ЖКУ

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 77 тыс. заявлений на оформление компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, сделать это можно через региональный портал госуслуг в разделе «Жилье» – «Коммунальные услуги». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Компенсацию могут оформить льготные категории граждан, зарегистрированные в регионе, в том числе многодетные семьи, инвалиды, почетные доноры, педагоги в сельской местности. Для этого им нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, которые подтверждают оплату. В услугу внедрен искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные к заявлению документы. Ее предоставляют бесплатно.

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