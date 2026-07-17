Ведро черники бесполезно: почему офтальмолог советует есть ягоды регулярно, а не разово

С раннего детства многие запомнили: морковь помогает видеть лучше, а черника чуть ли не панацея от всех глазных болезней. Но насколько это соответствует действительности? Способны ли продукты влиять на остроту зрения и сколько их нужно съедать? Врач-офтальмолог из Каширы Рустам Абрамов в интервью REGIONS разобрал главные мифы и назвал реально работающие способы поддержать здоровье глаз.

Разрушение главного стереотипа

По словам специалиста, ни черника, ни морковь не восстанавливают зрение. Они не корректируют близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Их ценность — в другом. Эти продукты помогают сохранить глазные ткани в тонусе и замедлить процессы старения. В чернике, смородине, шпинате и петрушке есть лютеин и зеаксантин — мощные антиоксиданты, которые оберегают сетчатку от повреждений и снижают риск развития катаракты и макулодистрофии.

«Черника и морковь — это не лекарство, а полезные продукты, которые поддерживают здоровье глаз. Они не вернут зрение, но могут помочь сохранить его дольше», — говорит Рустам Абрамов.

Какие продукты действительно работают

Врач выделил несколько позиций, которые реально влияют на состояние глаз.

Черника. Антоцианы в ее составе укрепляют сосуды сетчатки и нормализуют микроциркуляцию. Однако эффект достигается только при систематическом употреблении. Исследования показывают: 50–100 граммов черники ежедневно в течение нескольких месяцев улучшают способность глаз адаптироваться к темноте.

Морковь. Бета-каротин превращается в витамин А, который критически важен для сетчатки и ночного зрения. Но усваивается он только вместе с жирами — маслом или сметаной.

Шпинат и петрушка. Богаты лютеином и зеаксантином. Эти вещества накапливаются в сетчатке и создают естественный фильтр против ультрафиолета и возрастных изменений.

Смородина. Витамин С укрепляет сосуды и снижает риск кровоизлияний в сетчатку.

«Не ждите чуда от одной ягоды. Здоровье глаз — это комплексный подход. Ешьте разнообразные продукты, богатые антиоксидантами, защищайте глаза от солнца, следите за уровнем сахара и давления. И не забывайте про регулярные проверки у офтальмолога», — советует Рустам Абрамов.

Как часто и сколько есть

Офтальмолог предостерегает: разовый подход не работает. Съесть тарелку черники за раз — бесполезно. Важна регулярность. 50–100 граммов черники в день на протяжении сезона — дают эффект. С морковью так же: одна-две штуки в день с маслом — хорошая привычка.

«Я часто слышу от пациентов: „Я ем чернику, и зрение улучшилось“. Это чаще всего эффект плацебо или субъективное ощущение. Черника может помочь при усталости глаз, улучшить микроциркуляцию, но не исправит анатомические изменения», — предупреждает Рустам Абрамов.

Важное предостережение

Главное, что нужно понять: продукты не исправляют нарушения рефракции. Близорукость, дальнозоркость и астигматизм едой не лечатся. Ягоды и овощи — это лишь поддержка, а не панацея. Регулярный визит к офтальмологу — единственный способ контролировать здоровье глаз, особенно если уже есть проблемы. Это важнее любых диет.

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