В Подмосковье профосмотры прошли более 800 тыс. детей

С начала 2026 года профилактические медицинские осмотры в Подмосковье прошли 814 тыс. детей, это позволяет оценить их состояние, определить группу здоровья и своевременно выявить заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Детские профосмотры проводятся не только в поликлиниках, но и непосредственно в образовательных учреждениях», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, это особенно удобно для родителей и позволяет охватить профилактическими обследованиями больше детей. Ознакомиться с результатами осмотра можно будет через электронную медицинскую карту ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.