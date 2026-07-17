Суперфуд или нет: миколог рассказал, стоит ли добавлять грибные порошки в рацион

Сушеные грибы, порошки и настойки уверенно занимают место на полках приверженцев ЗОЖ. Их рекламируют как средство для укрепления иммунитета и восполнения дефицита микроэлементов. Но ученые предупреждают: это не магический эликсир. Кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Комиссаров в интервью REGIONS объяснил , что происходит с грибами при обработке и какие формы действительно несут ценность.

«Сушка — лучший способ сохранить и сконцентрировать полезные соединения в грибах. При этом важно измельчить грибы, чем сильнее, тем лучше», — объяснил Комиссаров.

Почему важна степень измельчения

Грибная клетка защищена хитином — веществом, которое наш организм почти не расщепляет. Поэтому чем тоньше помол, тем лучше усваиваются белки и другие соединения. Грубо нарезанные грибы проходят через пищеварительный тракт транзитом, не отдавая своей пользы.

Сушеный порошок — это удобно, но не панацея

Миколог подтверждает: грибной порошок действительно может стать удобной добавкой к еде. Однако он не покрывает всех потребностей организма и не заменяет полноценное питание или витаминные комплексы. Это лишь дополнительный источник, а не основа рациона.

Водный и спиртовой экстракты: принципиальная разница

Для приготовления настоек чаще всего используют воду или спирт. И результат отличается кардинально. Водная вытяжка извлекает из грибов витамины группы В, часть полисахаридов и ароматические вещества. Но она не способна растворить белок и жирорастворимые витамины — А, D и Е. Спирт, в свою очередь, работает с другими соединениями. Поэтому выбор экстрагента напрямую влияет на состав и свойства конечного продукта. Чтобы получить полный спектр полезных веществ, одного метода недостаточно.

«Водные вытяжки из грибного порошка полезны скорее как еда. Спирт же позволяет вытягивать из порошка ценные биоактивные соединения, такие как фенолы, терпены, тритерпеноиды, которые обладают мягким противовоспалительным действием, обладают гепатопротекторными свойствами», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах повылазили пошлые грибы.