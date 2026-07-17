Рекорд Урала: бизнесмен из «золотой сотни» принес компаниям почти ₽30 млрд чистой прибыли

Свердловская область продолжает удерживать статус одного из главных промышленных центров России. Однако структура регионального капитала за последние годы заметно трансформировалась. Традиционные отрасли — добыча и переработка металлов, тяжелая промышленность — соседствуют с новыми игроками из сферы ретейла, девелопмента и модной индустрии. Итоги 2025 года подтверждают этот тренд, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, год выдался противоречивым. С одной стороны, высокий спрос на недвижимость, рост цен на цветные металлы и потребительский бум в Екатеринбурге. С другой — жесткие условия кредитования, сворачивание господдержки и непростая внешнеполитическая обстановка. Одни компании удвоили прибыль, другие закрыли свои производства, третьи — перешли на новые рынки.

В рейтинге «золотой сотни», подготовленной редакцией TagilCity.ru, лидируют три ключевые фигуры. Первое место занимает совладелец РМК Игорь Кожухов. Его активы оцениваются в ₽36 млрд, а чистая прибыль за прошлый год превысила ₽29 млрд. Вторым стал Алексей Круковский из «Брусники» — его выручка достигла ₽175 млрд, а стоимость бизнеса — ₽33 млрд. Тройку замыкает совладелец сети «Золотое яблоко» Максим Паняк с рекордной для ретейла годовой выручкой ₽205 млрд.

Помимо них, по данным издания, в списке десятка сильнейших присутствуют представители старой промышленной гвардии: Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Дмитрий Пумпянский и другие. Их капиталы давно вышли за пределы региона, но они продолжают оставаться частью уральской экономической идентичности.

Топ-100 демонстрирует: Свердловская область остается территорией, где уживаются вековые традиции промышленности и дерзкие стартапы новой волны. И это смешение — главный драйвер ее развития.

Ранее сообщалось, что 28 строителей вошли в топ-100 богатых Свердловской области с выручкой ₽384 млрд.