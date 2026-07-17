В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 17 июля, на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 18 июля, на большей части территории региона спрогнозировали II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах - III класс. В воскресенье, 19 июля, в регионе ожидается III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +20-27 градусов, ночью – +8-12. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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