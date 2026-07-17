Прокуратура в Раменском взяла на контроль установление причин пожара в промышленной зоне
Причины пожара в промышленной зоне установят в Бронницах
Фото: [Прокуратура Московской области]
Раменская городская прокуратура проконтролирует установление причин пожара, который произошел в промышленной зоне на Производственном проезде города Бронницы утром в пятницу, 17 июля. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Пожарные подразделения установили, что горение происходило на открытой территории в промышленной зоне, огнем были повреждены несколько автомобилей. Пожар локализован на площади 3,1 тыс. кв. м, причины установят по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
Городская прокуратура также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.