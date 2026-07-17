Атака БПЛА врага на регионы России 17 июля 2026: последние новости, сколько дронов сбито, последствия

В ночь с 16 на 17 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации отразили очередную попытку киевского режима совершить массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По официальным данным Министерства обороны РФ, в период с 20:00 мск 16 июля до 08:00 мск 17 июля над российскими регионами и прилегающими акваториями было перехвачено и уничтожено 243 украинских БПЛА, пишет ТАСС.

География работы сил ПВО

По информации оборонного ведомства, слаженная работа расчетов ПВО велась в воздушном пространстве 12 субъектов Российской Федерации, а также над прилегающими морскими зонами:

Центральные и Западные регионы: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская и Тульская области.

Южные регионы: Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край и Республика Крым.

Морские акватории: Воздушное пространство над Азовским и Черным морями.

Ситуация в южных регионах страны

В Ростовской области подразделения ПВО уничтожили беспилотники противника в пяти муниципальных районах: Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, информация продолжает уточняться.

В Краснодарском крае в ночные и утренние часы режим угрозы атаки БПЛА объявлялся в городе Сочи и на федеральной территории Сириус. Главы местных администраций Андрей Прошунин и Дмитрий Плишкин информировали жителей о принятых мерах безопасности. К утру все временные ограничения и режим угрозы были полностью отменены.

Отражение налета в Калужской и Липецкой областях

По заявлению губернатора Калужской области Владислава Шапши, над территорией региона ночью уничтожено восемь беспилотных аппаратов противника.

Муниципальные округа: Воздушные цели перехвачены над Бабынинским, Дзержинским, Жиздринским, Сухиничским и Хвастовичским округами, а также на окраине Калуги.

Последствия: На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В Липецкой области региональное ГУ МЧС объявляло «красный уровень» опасности атаки БПЛА на всей территории субъекта. К утренним часам сигнал угрозы был официально отменен экстренными службами.