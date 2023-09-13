«Никакого алкоголя, остерегайтесь сплетников»: гороскоп на сентябрь для знаков водной стихии

Для представителей водной стихии первый месяц осени будет непростым.

По словам астролога центра психологии doctor.soul Марии Гольцман, людям, рожденным под водными знаками зодиака, в сентябре придется туго.

Раки

«Сентябрь для Раков — это время, когда следует уделять больше внимания своему физическому и эмоциональному здоровью. Обратите внимание на свою диету и питание, старайтесь поддерживать активный образ жизни. Откажитесь от алкоголя. В этом месяце как никогда велика вероятность пищевых отравлений», — рассказала астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на общий неблагоприятный фон первого месяца осени, порадуют Раков отношения в семье. Астролог посоветовала найти время для встреч с родными и друзьями — теплое общение будет необходимо в этот период.

Скорпионы

Скорпионам стоит быть максимально осторожными с коллегами. Не стоит рассказывать о своей личной жизни, иначе можно стать героями злых сплетен. На этом, подчеркнула астролог, неприятные моменты сентября заканчиваются.

«Это отличный месяц для укрепления близких связей и решения каких-либо неразрешенных вопросов, и откровенный разговор будет как нельзя кстати. Если вы одиноки, сентябрь предоставляет вам возможность встретить новую любовь», — добавила собеседница издания.

В сфере финансов все будет стабильно, однако Гольцман порекомендовала не рисковать и не вкладываться в сомнительные предприятия.

Рыбы

Как и Скорпионам, Рыбам стоит быть очень осторожными в финансовых вопросах. По словам астролога, сентябрь будет толкать на ненужные покупки. Однако, невзирая на все опасности потратить крупную сумму, месяц порадует всех рукодельниц.

«Рыбы, в сентябре вы сможете проявить свои таланты и умения в полной мере. Это время, чтобы заняться искусством, музыкой, литературой, рукоделием или любым другим видом творчества, который вас привлекает. Вы можете создать что-то уникальное и вдохновляющее», — отметила астролог.

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