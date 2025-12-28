«Никакой ИИ не заменит учителя». Владимир Легойда высказался о роли нейросетей в образовании

В программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что искусственный интеллект не сможет занять место педагога, однако способен стать эффективным инструментом для учащихся.

В своем комментарии Легойда подчеркнул, что фундамент настоящего образования — это живой диалог между наставником и учеником, который машина воспроизвести не в силах. При этом он отметил растущий потенциал ИИ в выполнении вспомогательных задач.

«Конечно, никакой искусственный интеллект не может заменить учителя. Потому что образование всегда будет основываться на взаимодействии учителя и учеников, а вот помощником, ассистентом искусственный интеллект уже становится, и очень качественным. То есть очень много рутинной технической работы может выполнять нейросеть», — сказал Легойда.

Говоря о значимости образовательной сферы, представитель Церкви указал на ее ключевую роль в формировании национального единства. По его мнению, вопросы, стоящие сегодня перед системой просвещения, являются общими для всего общества.

«Это тема важнейшая, где завязываются и развязываются узловые проблемы вообще нашей жизни... Если мы сегодня много говорим о том, чем определяется единство народа, единство страны, то это, конечно, семья, религия и образование. Потому что система образования, она и превращает во многом, вместе с семьей и верой, людей, живущих на одной большой территории, в единый народ», — заключил он.

Таким образом, позиция Церкви заключается в том, что технологии призваны не подменять человеческий фактор в педагогике, а высвобождать время учителя для главного — воспитания личности и передачи ценностей, объединяющих народ.

