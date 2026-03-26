«Никакой мистики». Друг пропавших Усольцевых озвучил версию их исчезновения

Валентин Дегтерев, являющийся близким другом семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае полгода назад, выдвинул версию о том, что супруги и их ребенок могли погибнуть в результате нападения медведицы. По его словам, несчастный случай произошел в тот момент, когда путешественники решили сократить маршрут, двигаясь через курумник.

Мужчина подчеркнул, что в этой истории нет ничего мистического, а все произошедшее выглядит «абсолютно прозрачным». Свои слова он подтвердил показаниями очевидцев: незадолго до того, как Усольцевы перестали выходить на связь, в районе туристической базы местные жители видели медведицу, за которой следовали четыре медвежонка.

«Усольцевы шли через курумник, решили срезать. Собаку-корги, видимо, на руках несли, девочку тоже несли. Напоролись на медведицу. Убегать от нее было бесполезно», — рассказал Дегтерев.

В качестве аргумента в пользу своей правоты друг семьи также обратил внимание на видеозапись, которую спасатели МЧС сделали в ходе поисков. Он отметил, что на этих кадрах отчетливо видно дерево со следами когтей крупного хищника, сообщает RT.

«В случае если версия подтвердится, за гибель людей должны ответить охотоведы и владельцы турбазы», — добавил Дегтерев.

Ранее сообщалось о том, что маршрут, где пропала семья Усольцевых, оказался одним из самых простых.