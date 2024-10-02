Никита Чаплин рассказал, как подготовить квартиру к отопительному сезону

Депутат Госдумы, глава подмосковного Союза дачников Никита Чаплин в интервью порталу NEWS.ru дал советы по подготовке квартиры к отопительному сезону.

По словам Чаплина, перед стартом подачи отопления следует проверить состояние всех труб и радиаторов. Если на них образовалась ржавчина, ее нужно удалить, а если выявлены какие-либо повреждения, то неисправные детали необходимо заменить.

«Особенно это относится к радиаторам, вентилям и соединительным узлам. Удалите воздух из радиаторов для равномерного распределения тепла», — посоветовал депутат.

На окнах и дверях рекомендуется установить уплотнители, чтобы минимизировать потерю тепла. Кроме того, можно воспользоваться термостатами для поддержания дома комфортной температуры.

Если в доме печь или камин, обязательно нужно очистить дымоход и установить датчики утечки газа и дыма. Помимо этого, важно проверить состояние системы вентиляции, чтобы снизить риск образования плесени и повысить качество воздуха в доме.