Никита Чаплин вручил подарки детям участника СВО в Зарайске
Фото: [t.me/nikita_chaplin]
Депутат Госдумы от Подмосковья Никита Чаплин встретился в Зарайске с участником спецоперации и его сыновьями. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
У бойца двое сыновей — Никита и Савелий. Никита, старший сын, увлекается боксом. Депутат подарил ему боксерские перчатки. Савелию вручили умную колонку «Алиса».
«Семья Виталия Анатольевича — это яркий пример единства, воспитания настоящих патриотов и безграничной любви к Родине. Искренняя благодарность за мужество и терпение, за готовность служить и защищать интересы нашей страны», - отметил депутат.
Он также поблагодарил местный штаб Комитета семей воинов Отечества за организацию встречи.